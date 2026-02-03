Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:29, 3 февраля 2026Экономика

Цены на важнейший драгметалл взлетели

Стоимость серебра на бирже Comex выросла более чем на 13 процентов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В ходе торгов во вторник, 3 февраля, стоимость фьючерса на поставку серебра в марте 2026 года в моменте выросла более чем на 13 процентов. О резком увеличении цен на важнейший драгметалл свидетельствуют данные Comex (подразделения Нью-Йоркской товарной биржи).

К 17:15 по московскому времени котировки серебра подскочили на 13,1 процента к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и достигли отметки в 87,06 доллара за тройскую унцию. На пике стоимость драгметалла поднималась до 89,03 доллара.

Наблюдающийся на бирже рост цен на серебро фиксируется после не менее стремительного обвала его стоимости. После пробития отметки в 120 долларов за тройскую унцию стоимость драгметалла в начале февраля опустилась до 72,1 доллара.

Сейчас же наблюдается очередной этап биржевого ралли. Эксперты связывают подобную динамику с рядом факторов, включая стабильно высокий мировой спрос на серебро в промышленности и сфере зеленой энергетики при ограниченном предложении, а также геополитическую напряженность на фоне угрозы военного вторжения США в Иран и продолжения боевых действий на Украине. С учетом же агрессивной риторики главы Белого дома Дональда Трампа, воодушевленного захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заметно выросли риски деглобализации мировой экономики. Это также играет на руку котировкам серебра и золота. В кризисные времена, отмечают аналитики, драгметаллы традиционно воспринимаются участниками фондового рынка в качестве «активов-убежищ».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России начали останавливать автомобили с «блатными» номерами. Какие комбинации изымают сотрудники ГАИ?

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    Раскрыта причина смерти похищенного девятилетнего мальчика

    Россиян предупредили о последствии монотонной работы

    Киркоров пообещал продолжить традицию уехавшей из России Пугачевой

    Россиянам назвали способы защитить жилье от пожаров

    Зеленский не заметил окончания энергетического перемирия и обвинил Россию

    Переодетый уткой мужчина устроил хаос в вагоне метро

    Цены на важнейший драгметалл взлетели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok