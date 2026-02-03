Турист забрался на крышу самолета, станцевал танец и попал на видео

Турист забрался на крышу самолета, станцевал танец и сорвал рейс в Испании

Турист забрался на крышу самолета авиакомпании Vueling в аэропорту Валенсии, Испания, станцевал танец и попал на видео. Кадры публикует издание The Sun.

Уточняется, что инцидент произошел в воздушной гавани Манисес. Мужчину снял один из попутчиков, который ожидал вылета в терминале. На видео путешественник уже ходит по крыше авиалайнера, что-то выкрикивая. Предположительно, он обращался к сотрудникам аэропорта, наблюдавшим за ситуацией.

На кадрах мужчина танцует, а затем достает банку из своего рюкзака и выпивает ее содержимое. После длинного глотка мужчина бросает напиток, а затем снимает белую ветровку и тоже выкидывает ее. Также он кричит что-то работникам и постукивает себя по груди. После этих действий буйный турист два раза пробежал по всей длине самолета. Сообщается, что из-за его действий вылет был отложен на два часа.

Ранее мужчина снял одежду в аэропорту США и станцевал голышом. Инцидент попал на видео.