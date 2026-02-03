Реклама

Туристов предупредили об опасности в горах Северного Кавказа

TourDom: В горах Северного Кавказа зафиксирован массовый сход лавин
Алина Черненко

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Во вторник, 3 февраля, в горах Северного Кавказа был зафиксирован массовый сход лавин. Об опасности в популярном у туристов российском регионе предупредил портал TourDom.

Так, из-за схода лавин в Дагестане оказались заблокированы дороги, а в трех районах — Бежтинском, Цунтинском и Тляратинском — было перекрыто движение.

Высокая вероятность схода лавин сохраняется также в горных районах Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Из-за этого приостановил работу курорт «Эльбрус», а доступ туристов в горную зону полностью закрыли. Кроме того, часть канатных дорог не работает в Домбае.

В источнике также говорится, что из-за угрозы схода снежных масс со 2 февраля действуют ограничения на движение транспорта через пункт пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии.

В январе в Петропавловске-Камчатском горожане оказались заперты в магазине из-за схода снежной лавины. Свалившаяся с крыши снежная масса преградила им выход.

