16:23, 3 февраля 2026Путешествия

Туристу с питомцем отказали во въезде в США из-за необычного закона

Американцу с питомцем отказали во въезде в США после поездки в Египет
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: SM-BG / Shutterstock / Fotodom

Американскому туристу с домашним питомцем отказали во въезде в США из-за необычного закона. Он опубликовал ролик с рассказом о случае на своей странице в TikTok, на него обратило внимание издание People.

Житель Нью-Йорка Бен Дженкинс отправился в поездку в Каир, Египет, в начале января со своим трехмесячным бульдогом по кличке Круассан. Когда настало время возвращаться в США, Дженкинс неожиданно для себя узнал о законе, введенном в 2024 году американским Министерством сельского хозяйства. Согласно ему, собаки, въезжающие на территорию страны из других стран, подвержены высокому риску заражения бешенством и поэтому должны быть не младше шести месяцев.

Это изменило планы мужчины. Он рассказал, что ему пришлось найти жилье и остаться в арабской стране на несколько месяцев, чтобы дождаться, пока его щенок достигнет разрешенного для перевозки возраста. В настоящее время они остаются в Египте до конца марта. «Это дико, как один закон может изменить все», — заключил автор видео.

Ранее россиянке отказали во въезде в Грузию со словами «Крым — это Украина». Туристка была родом из Севастополя.

