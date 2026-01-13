Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:22, 13 января 2026Путешествия

Россиянке отказали во въезде в Грузию со словами «Крым — это Украина»

TourDom: Родившейся в Севастополе россиянке отказали во въезде в Грузию
Алина Черненко

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Россиянке, родившейся в Севастополе, отказали во въезде в Грузию на новогодние каникулы. Своей историей она поделилась с порталом TourDom.

Женщина по имени Наталья пояснила, что родилась в Крыму еще во времена СССР, а в детстве уехала оттуда. У нее всегда было только российское гражданство, последние 30 лет она живет в Москве, и именно там получала загранпаспорт, где указано место ее рождения.

Материалы по теме:
Как получить загранпаспорт в 2026 году через «Госуслуги» и в МФЦ? Какие документы нужны и сколько это стоит
Как получить загранпаспорт в 2026 году через «Госуслуги» и в МФЦ?Какие документы нужны и сколько это стоит
2 декабря 2025
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
23 апреля 2024

На январские праздники Наталья решила отправиться с детьми и друзьями на большой машине в Грузию. Однако на погранпереходе «Верхний Ларс — Казбеги» местный пограничник объявил женщине отказ во въезде и выдал соответствующую бумагу со словами: «Вы не можете въехать с этим паспортом. Севастополь — это Крым, а Крым — это Украина».

Объяснения Натальи о том, что она не живет в Крыму с 1977 года и никогда не имела украинского гражданства, ни к чему не привели. В итоге россиянке пришлось возвращаться домой с испорченным предновогодним настроением.

«Вот вам и хваленое грузинское гостеприимство! Очень жаль потраченного на дорогу времени. Мой загранпаспорт неожиданно стал "нерелевантным"», — посетовала она.

Собеседница издания добавила, что в ее загранпаспорте есть визы разных стран, включая шенгенскую и американскую. Она сделала вывод, что место оформления проездного документа не играет никакой роли.

«Паспорт можно получить где угодно, но если тебе довелось родиться в Крыму или Донецкой области, ты теперь для Грузии опасный элемент», — заключила Наталья.

Ранее сообщалось, что российских туристов с детьми перестали пускать в Грузию из-за одной особенности паспортов несовершеннолетних. Пограничников смущает, что повзрослевшие дети не похожи на себя в младенчестве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о снятии с должности командующего на СВО генерала

    Подо льдами Гренландии есть сверхсекретная военная база. Что о ней известно

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Москвичей предупредили о резком повышении давления

    Российские дроны вооружили новой миной с «Искрой»

    Стало известно о мощных ударах по приграничному городу Украины

    Подпольные казино в российском регионе заработали более 21,5 миллиона рублей

    В России указали на опасность попыток увязать темы украинского конфликта и Гренландии

    Глава Кузбасса рассказал о принятом после смерти детей в Новокузнецке решении

    Стали известны подробности о проверке анализов медперсонала роддома в Новокузнецке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok