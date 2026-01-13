Россиянке отказали во въезде в Грузию со словами «Крым — это Украина»

TourDom: Родившейся в Севастополе россиянке отказали во въезде в Грузию

Россиянке, родившейся в Севастополе, отказали во въезде в Грузию на новогодние каникулы. Своей историей она поделилась с порталом TourDom.

Женщина по имени Наталья пояснила, что родилась в Крыму еще во времена СССР, а в детстве уехала оттуда. У нее всегда было только российское гражданство, последние 30 лет она живет в Москве, и именно там получала загранпаспорт, где указано место ее рождения.

На январские праздники Наталья решила отправиться с детьми и друзьями на большой машине в Грузию. Однако на погранпереходе «Верхний Ларс — Казбеги» местный пограничник объявил женщине отказ во въезде и выдал соответствующую бумагу со словами: «Вы не можете въехать с этим паспортом. Севастополь — это Крым, а Крым — это Украина».

Объяснения Натальи о том, что она не живет в Крыму с 1977 года и никогда не имела украинского гражданства, ни к чему не привели. В итоге россиянке пришлось возвращаться домой с испорченным предновогодним настроением.

«Вот вам и хваленое грузинское гостеприимство! Очень жаль потраченного на дорогу времени. Мой загранпаспорт неожиданно стал "нерелевантным"», — посетовала она.

Собеседница издания добавила, что в ее загранпаспорте есть визы разных стран, включая шенгенскую и американскую. Она сделала вывод, что место оформления проездного документа не играет никакой роли.

«Паспорт можно получить где угодно, но если тебе довелось родиться в Крыму или Донецкой области, ты теперь для Грузии опасный элемент», — заключила Наталья.

