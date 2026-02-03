Реклама

04:00, 3 февраля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Предсказана судьба Зеленского после завершения украинского конфликта

Политолог Журавлев: Участь Зеленского зависит от того, как закончится конфликт
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petros Karadjias / Pool / Reuters

Участь президента Украины Владимира Зеленского зависит от того, как закончится украинский конфликт, убежден политолог Дмитрий Журавлев. Судьбу политика он описал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее французский политолог Александр дель Валль предположил, что украинские радикалы убьют Зеленского в том случае, если он заключит мир с Россией.

Его в любом случае либо изгонят, либо убьют, либо посадят в тюрьму. Это стиль украинской политики, она так организована

Дмитрий Журавлевполитолог

В случае заключения мира есть опасность националистического мятежа, считает политолог. Однако такая вероятность зависит от того, кто придет к власти, отметил он.

«Националисты — народ резкий тогда, когда им никто не дает отпора. Если у власти окажется что-нибудь прагматическое, то, может, и вывернется. Тогда, правда, скорее всего, деньги придется отдать новой власти. На Украине такой принцип: пока ты у власти — у тебя есть деньги, когда ты перестал быть у власти — деньги верни. [Бывший президент республики Петр] Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) же вынужден был отдать какую-то часть своего состояния. То же может быть и с Зеленским, но зато жив останется», — поделился эксперт.

В случае посадки Зеленского не исключено, что для него на Украине вернут смертную казнь, допустил собеседник «Ленты.ру».

«А там, понимаете, важно же не только сесть, важно досидеть. Если про его наркотические дела все правда, то он может помереть не потому, что его кто-то убьет, а потому, что с наркотиками в тюрьме не всегда хорошо. Его еще могут прибить либо европейцы, либо американцы в зависимости от того, в какую сторону он будет колебаться, но эти тоньше работают. Если и убьют, то будет герой посмертно», — заключил Журавлев.

Ранее зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев порассуждал о судьбе Зеленского. По его мнению, украинский политик болезненно воспринимает территориальный вопрос, поскольку при отсутствии договороспособности утратит благосклонность Запада, а при урегулировании, наоборот, его свои «нацисты повесят».

