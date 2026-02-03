В российском городе потолок в доме продавило снегом

В Ульяновске потолок в доме продавило снегом

В Ульяновске потолок в доме рухнул под весом скопившегося снега. Ситуацией заинтересовались в областном управлении Следственного комитета, передает пресс-служба ведомства.

Конструкции не выдержали в многоквартирном доме по улице Ростовской. Перекрытия продавило снегом в подъезде. Пострадавших в результате происшествия нет. Лестничную площадку уже расчистили спасатели. Вскоре после случившегося было принято решение обследовать состояние здания. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В рамках дела будут установлены обстоятельства и виновные в обрушении. Мэр города Александр Болдакин в качестве причины обвала, предварительно, назвал высокую снеговую нагрузку и протечку крыши. Главам района было поручено дополнительно проверить целостность кровель в домах. Как отметил градоначальник, дом, в котором произошло обрушение, был построен в 50-х и носит статус аварийного с декабря прошлого года. В свете произошедшего он пообещал ускорить расселение здания, многим жильцам, по его словам, уже предложены варианты в маневренном фонде. В прокуратуре заверили, что проверят деятельность местной управляющей компании.

Ранее потолок в доме рухнул в другом российском городе, Омске. Инцидент произошел в квартире пенсионерки. Здание было также признано аварийным, расселение дома затянулось.