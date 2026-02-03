Унитаз в торговом центре неожиданным образом подвел переевшего американца

Пользователь Reddit с ником TheSnappleGhost рассказал о конфузе, произошедшем с ним после посещения рыбного ресторана. Вдоволь наевшись даров моря, мужчина отправился с друзьями на прогулку по американскому торговому центру, где и почувствовал нарастающие спазмы в животе.

«Недавно в этом торговом центре установили настенные унитазы с неглубокой чашей. Я сел, чтобы сделать свои дела, и, выпустив находившегося внутри меня "демона", видимо, слишком расслабился, из-за чего моя мошонка погрузилась в мутную коричневую воду с фекалиями», — написал автор.

Он добавил, что кабинки в туалете были слишком узкие, что сыграло с крупным 190-сантиметровым мужчиной злую шутку. Ему не хватало пространства, чтобы нормально воспользоваться туалетной бумагой.

«Вытереться было практически невозможно, и каждый раз, когда я садился обратно, я снова окунался в унитазную воду. В итоге я быстро смыл, вытерся, как смог, и на всякий случай засунул немного туалетной бумаги в трусы. После этого я поспешил домой, чтобы принять душ», — заключил автор.

