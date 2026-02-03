Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 3 февраля 2026Интернет и СМИ

Унитаз в торговом центре неожиданным образом подвел переевшего американца

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: aileenchik / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником TheSnappleGhost рассказал о конфузе, произошедшем с ним после посещения рыбного ресторана. Вдоволь наевшись даров моря, мужчина отправился с друзьями на прогулку по американскому торговому центру, где и почувствовал нарастающие спазмы в животе.

«Недавно в этом торговом центре установили настенные унитазы с неглубокой чашей. Я сел, чтобы сделать свои дела, и, выпустив находившегося внутри меня "демона", видимо, слишком расслабился, из-за чего моя мошонка погрузилась в мутную коричневую воду с фекалиями», — написал автор.

Он добавил, что кабинки в туалете были слишком узкие, что сыграло с крупным 190-сантиметровым мужчиной злую шутку. Ему не хватало пространства, чтобы нормально воспользоваться туалетной бумагой.

«Вытереться было практически невозможно, и каждый раз, когда я садился обратно, я снова окунался в унитазную воду. В итоге я быстро смыл, вытерся, как смог, и на всякий случай засунул немного туалетной бумаги в трусы. После этого я поспешил домой, чтобы принять душ», — заключил автор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как оконфузилась во время посещения тематического парка развлечений. По словам 19-летней девушки, через несколько часов после еды она почувствовала исходивший от нее «запах смерти».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подозреваемый признался в убийстве девятилетнего мальчика. За пытавшимся сбежать в Европу педофилом устроили погоню

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    В США предупредили о «красной линии» России

    Пятилетний мальчик погиб после катания на тюбинге

    Фермер зашел в лес по нужде и стал жертвой тигра

    Мужчине подсказали способы сделать секс жестче

    В Британии раскрыли план Стармера по сохранению власти

    В подполье заявили об осознании украинцами одного факта

    Предсказана судьба Зеленского после завершения украинского конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok