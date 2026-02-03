Реклама

В Британии неожиданно высказались о территориальных уступках со стороны Украины

Unherd: На Украине смирились с невозможностью вернуть территории
Марина Совина
Фото: Ruslan Kaniuka / Globallookpress.com

На Украине смирились с невозможностью вернуть утраченные территории. Об этом пишет британское издание Unherd.

В статье отмечается, что теперь Киеву «остается лишь держаться». При этом, как указывает автор, экономика России якобы сталкивается с трудностями, но далека от краха, несмотря на прогнозы западных экспертов о ее скором разрушении.

«Весной и летом 2025 года на Западе появилось множество сообщений о стремительном росте инфляции и неизбежном крахе, но с тех пор инфляция фактически снизилась, а цены на некоторые основные продукты питания значительно упали», — говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может утратить еще больше территорий в том случае, если ей не удастся заключить соглашение с Россией об урегулировании.

