В честь Трампа назовут новую криптовалюту

Оператор соцсети Truth Social выпустит новую криптовалюту в честь Трампа

Оператор соцсети Truth Social, стриминговой платформы Truth+ и финтех-бренда Truth.Fi, компания Trump Media and Technology Group (TMTG) выпустит новую криптовалюту с именем президента США Дональда Трампа. О том, что в честь главы государства вназовут новый актив, сообщает пресс-служба компании.

Владельцы хотя бы одной акции компании получат право на получение токенов. Также Trump Media планирует периодически в течение года предоставлять различные вознаграждения зарегистрированным акционерам. Они могут включать льготы или скидки, связанные с продуктами Trump Media, или возможность попасть на эксклюзивные мероприятия.

Дополнительные подробности о процессе выпуска криптовалюты, распределения и передачи токенов, обещают назвать позже.

«Цифровые токены, выданные акционерам Trump Media, сами по себе не будут представлять собой долю в Trump Media или любой другой организации, и держатели токенов не должны рассчитывать на вознаграждение, включающее прибыль от основных управленческих усилий других лиц», — пояснили в TMTG.

Токен OFFICIAL TRUMP, который президент США представил накануне своей инаугурации, резко начал дорожать на фоне новостей о длительном телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Цена на монету стартовала с отметки семь долларов за единицу. В течение дня ее котировки достигали 34,5 доллара, но после скорректировались.

В конечном счете токен обесценился на 98 процентов. В то же время в течение дня после его запуска президент США Дональд Трамп стал богаче более чем на пять миллиардов долларов. С того момента, как новая криптовалюта семьи американского лидера стала торговаться на бирже, ее состояние превысило стоимость всей недвижимости, которой владеет Трамп. Дневной доход опередил заработок бизнесмена за всю жизнь.