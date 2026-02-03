Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:54, 3 февраля 2026Экономика

В честь Трампа назовут новую криптовалюту

Оператор соцсети Truth Social выпустит новую криптовалюту в честь Трампа
Вячеслав Агапов

Фото: Nathan Howard / Reuters

Оператор соцсети Truth Social, стриминговой платформы Truth+ и финтех-бренда Truth.Fi, компания Trump Media and Technology Group (TMTG) выпустит новую криптовалюту с именем президента США Дональда Трампа. О том, что в честь главы государства вназовут новый актив, сообщает пресс-служба компании.

Владельцы хотя бы одной акции компании получат право на получение токенов. Также Trump Media планирует периодически в течение года предоставлять различные вознаграждения зарегистрированным акционерам. Они могут включать льготы или скидки, связанные с продуктами Trump Media, или возможность попасть на эксклюзивные мероприятия.

Дополнительные подробности о процессе выпуска криптовалюты, распределения и передачи токенов, обещают назвать позже.

«Цифровые токены, выданные акционерам Trump Media, сами по себе не будут представлять собой долю в Trump Media или любой другой организации, и держатели токенов не должны рассчитывать на вознаграждение, включающее прибыль от основных управленческих усилий других лиц», — пояснили в TMTG.

Токен OFFICIAL TRUMP, который президент США представил накануне своей инаугурации, резко начал дорожать на фоне новостей о длительном телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Цена на монету стартовала с отметки семь долларов за единицу. В течение дня ее котировки достигали 34,5 доллара, но после скорректировались.

В конечном счете токен обесценился на 98 процентов. В то же время в течение дня после его запуска президент США Дональд Трамп стал богаче более чем на пять миллиардов долларов. С того момента, как новая криптовалюта семьи американского лидера стала торговаться на бирже, ее состояние превысило стоимость всей недвижимости, которой владеет Трамп. Дневной доход опередил заработок бизнесмена за всю жизнь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о сложных последствиях самого мощного удара

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    В России начали изымать автономера серии АМР

    На Украине оценили скорость «Цирконов»

    В Индии оценили возможность быстрого отказа от российской нефти

    Умерла диктор и бывшая ведущая КВН Светлана Жильцова

    Трампа обвинили в кризисе американской промышленности

    В Госдуме увидели уловку в словах генсека НАТО о войсках альянса на Украине

    Союзная России страна приняла меры против наемничества

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok