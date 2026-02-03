В файлах Эпштейна нашли упоминание российской стримерши

В файлах финансиста Эпштейна нашли упоминание российской стримерши Алины Рин

В архиве опубликованных материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна найдено упоминание российской стримерши и фотомодели Алины Рин. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Отмечается, что в сообщениях из дела финансиста, опубликованных Министерством юстиции США, непосредственно имя Рин не фигурирует. Однако в переписке дважды была отправлена ссылка на аккаунт стримерши в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). В одном из сообщений собеседник Эпштейна пишет, что у него есть связь с фотомоделью.

Стримерша в своем Telegram-канале прокомментировала информацию и заявила, что не знает, кто мог отправить ссылку финансисту. По ее мнению, «это явно сделал кто-то русский». Рин также добавила, что на момент упомянутых событий в 2019 году находилась в Японии.

Алина Рин — российская стримерша, блогер и актриса озвучивания. Она известна созданием игрового видеоконтента, в том числе по хоррор-играм, а также проведением стримов на платформе Twitch.

Ранее сообщалось, что Эпштейн пытался организовать встречу с российской супермоделью Ириной Шейк 14 февраля 2012 года.

До этого норвежская принцесса Метте-Марит назвала ошибкой свое общение с Эпштейном. Новые опубликованные документы содержат почти тысячу упоминаний о норвежской кронпринцессе, а также многочисленные личные переписки с ней.