Эпштейна уличили в попытках организовать свидание с российской супермоделью

Эпштейн пытался организовать встречу с моделью Ириной Шейк 14 февраля

Известный финансист Джеффри Эпштейн пытался организовать встречу с российской супермоделью Ириной Шейк 14 февраля. Об этом пишет РИА Новости, изучив опубликованные Минюстом Соединенных Штатов документы.

«Джеффри на этой неделе в городе и хотел бы встретиться с Ириной Шейк. Будет ли Ирина... свободна завтра, 14-го, в 17:30», — говорится в заявлении.

Об этом сказано в письме ассистентки Эпштейна Лесли Грофф другу российской модели Рамзи Эльхоли от 13 февраля 2012 года.

В расписании, которое Грофф отправила скандальному финансисту на следующий день, встреча с Шейк указана, однако без конкретного времени. Чуть позже Эпштейн получил от помощницы обновленное расписание, в котором также не было указано точное время.

Писал Эльхоли по поводу встречи с Шейк и сам Эпштейн. Он 12 февраля ответил «да, конечно» на вопрос собеседника о том, есть ли у него желание встретиться с супермоделью на неделе. Финансист также поинтересовался, как тот с ней познакомился.

Ранее стали известны новые опубликованные файлы по делу Эпштейна. Они указывают на дружбу между финансистом-педофилом и знаменитым британским иллюзионистом Дэвидом Копперфильдом. Особое внимание уделялось двум женщинам из Майами, которые фигурировали в деле финансиста и в так называемом «деловом списке» иллюзиониста.

До этого норвежская принцесса Метте-Марит назвала ошибкой свое общение с Эпштейном. Новые опубликованные документы содержат почти тысячу упоминаний о норвежской кронпринцессе, а также многочисленные личные переписки с ней.