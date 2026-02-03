Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:51, 3 февраля 2026Мир

В Германии высказались о потере интереса США к Украине

Профессор Йегер заявил о потере интереса США к Украине из-за Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Соединенные Штаты Америки потеряли интерес к Украине. Такое мнение в эфире YouTube-канала ntv Nachricten выразил профессор Кельнского университета Томас Йегер.

«В настоящее время США в своей внешней политике отдают приоритет Ирану, который находится под военной угрозой», — пояснил он.

Как утверждает Йегер, Штаты настроены на быстрые переговоры с Ираном, поэтому американцы уделяют вопросу конфликта на Украине не так много внимания, как раньше, в то время как Россия продолжает придерживаться своих требований.

Ранее немецкий бизнесмен Ким Шмитц, известный под псевдонимом Ким Дотком заявил, что Россия одерживает победу не только над Украиной, но и над всеми западными странами и их ключевыми структурами. При этом он отметил, что РФ, несмотря на свое выигрышное положение, демонстрирует готовность к мирным переговорам и стремится к нормализации отношений с Западом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о крайне сложной ситуации в российском регионе из-за ВСУ

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    МВД раскрыло хищения более чем на один миллиард рублей на выплатах инвалидам

    Мужчина попал за решетку из-за секса с пылесосом

    У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение

    В Калининграде начнут собирать премиум-внедорожники из Китая

    ВСУ бросились бежать в Сумской области

    Российский тревел-блогер объяснил популярность Южной Африки у соотечественников

    Европа нарастила закупки российского газа вопреки планам по отказу от него

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok