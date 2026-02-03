Профессор Йегер заявил о потере интереса США к Украине из-за Ирана

Соединенные Штаты Америки потеряли интерес к Украине. Такое мнение в эфире YouTube-канала ntv Nachricten выразил профессор Кельнского университета Томас Йегер.

«В настоящее время США в своей внешней политике отдают приоритет Ирану, который находится под военной угрозой», — пояснил он.

Как утверждает Йегер, Штаты настроены на быстрые переговоры с Ираном, поэтому американцы уделяют вопросу конфликта на Украине не так много внимания, как раньше, в то время как Россия продолжает придерживаться своих требований.

Ранее немецкий бизнесмен Ким Шмитц, известный под псевдонимом Ким Дотком заявил, что Россия одерживает победу не только над Украиной, но и над всеми западными странами и их ключевыми структурами. При этом он отметил, что РФ, несмотря на свое выигрышное положение, демонстрирует готовность к мирным переговорам и стремится к нормализации отношений с Западом.