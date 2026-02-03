На заводе «Автотор» в Калининграде начнут собирать китайские внедорожники Rox

На заводе «Автотор» в Калининграде начнут собирать премиум-внедорожники из Китая. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Весной 2026 года на площадке запустят производство Rox 01 и Adamas. Сперва автомобили будут собирать крупноузловым методом, из сваренных и окрашенных кузовов, а в дальнейшем — оценят рыночные условия и потенциал для глубокой локализации производства.

Rox 01 — внедорожник класса «F+» с двигателем мощностью 475 лошадиных сил. У гибрида двигатель внутреннего сгорания не связан с шасси и выполняет роль генератора электроэнергии, питающей тяговые двигатели и батарею. Флагманская Adamas — модернизированная версия первой модели. Модель 01 продается в России с 2024 ода, ее можно купить по цене от 7,5 миллиона рублей.

По словам исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, китайскому стартапу проще локализовывать производство в России за счет минимальных санкционных рисков. Для «Автотора» такое сотрудничество позволит незначительно дозагрузить мощности и диверсифицировать портфель брендов в сторону премиального сегмента.

В 2025-м продажи новых машин премиум-сегмента в России упали до 130,4 тысячи единиц (минус 16,4 процента). При этом доля продаж премиальных марок сохранилась почти на прежнем уровне — в 2024 году она составляла 9,9 процента, а в 2025-м — 9,8 процента. Такую тенденцию в «Автостате» объяснили снижением всего рынка. Наиболее популярным премиум-автомобилем остался китайский Exeed (21,7 тысячи), второе место сохранил китайский Tank (18,6 тысячи). На третьем месте — немецкий BMW (16,7 тысячи штук), четвертое и пятое места заняли китайский гибрид Lixiang (13,1 тысячи) и премиум-бренд из КНР Hongqi (10 тысяч штук)