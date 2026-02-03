Реклама

В Киеве обвинили Зеленского в срыве переговоров в ОАЭ

Соскин: У Зеленского нет рычагов давления на Россию на переговорах в ОАЭ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский осознает, что у него нет рычагов давления на переговорах с Россией в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Такое мнение выразил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Зеленский понимает, что у него нет уже никаких карт на руках. Вообще нет. Он сидит не просто без козырей, но его уже и в игру не пускают», — выразил мнение политолог.

Как утверждает эксперт, Зеленский, осознавая безысходность своего положения, сделал все, чтобы сорвать встречу делегаций в Абу-Даби, которая была запланирована на первое февраля. По мнению Соскина, теперь украинскому президенту придется соглашаться на те условия, которые ему озвучат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров по Украине в Абу-Даби состоится 4-5 февраля. По его словам, встреча изначально планировалась на воскресенье, 1 февраля, однако потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон.

