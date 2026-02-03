Реклама

В Кремле сравнили ядерный потенциал Китая, России и США

Песков: Ядерный потенциал Китая несопоставим с потенциалом России и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ядерный потенциал Китайской Народной Республики (КНР) несопоставим с потенциалом России и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Их ядерный потенциал несопоставим в настоящее время ни с потенциалом России, ни с потенциалом США», — сказал представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что требование со стороны США о присоединении Китая к переговорам Москвы и Вашингтона по контролю над ядерным вооружением на данном этапе несправедливо.

До этого газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп хочет сохранить ограничения по ядерному оружию и включить Китай в процесс соответствующих переговоров.

