12:47, 3 февраля 2026

В Кремле высказались об ответе США на предложение Путина

Песков: Россия пока не получала ответа на предложение Путина по ДСНВ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Российская сторона пока не получала от США ответ на предложение президента России Владимира Путина, касающееся Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но инициатива по-прежнему «на столе». Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«По-прежнему на столе инициатива российской стороны, которая была изложена президентом Путиным. Но мы по-прежнему не получили ответа американцев на эту инициативу», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

22 сентября 2025 года Путин заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ДСНВ после 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США.

При этом президент США Дональд Трамп назвал хорошей идеей предложение своего российского коллеги.

