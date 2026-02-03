Реклама

В МИД рассказали о судьбе отношений с Венесуэлой и Арменией

МИД: Россия не оставит Армению, Сирию, Венесуэлу и Иран на произвол США
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Российская Федерация не оставит своих традиционных союзников — Армению, Сирию, Венесуэлу и Иран — на произвол Соединенных Штатов Америки. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ, выпустив ответы на вопросы к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова.

«Россия при любых обстоятельствах верна своим международным обязательствам в отношении своих партнеров», — указали в дипломатическом ведомстве, отвечая на вопрос о том, «оставляет» ли Москва своих традиционных союзников на произвол Вашингтона.

В МИД подчеркнули некорректность вопроса, приведя в пример партнерство и сотрудничество России с этими государствами в разных сферах.

Ранее в дипломатическом ведомстве отмечали, что Москва будет брать в расчет террористические шаги Киева для формирования своей переговорной позиции. Безрассудство властей Украины осложняет их жизнь, что вызывает сложности с поиском вероятных компромиссных сценариев, рассказали в министерстве.

