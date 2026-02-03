В небе над Подмосковьем заметили редкое явление

В небе над Пушкино заметили световые столбы

Жители подмосковного Пушкино в ночь с понедельника на вторник могли наблюдать редкое природное явление — световые столбы. Внимание на это обратил Telegram-канал «КудаМосква».

На снимке одного из местных жителей можно увидеть вертикальные линии света голубого оттенка, появившиеся в ночном небе благодаря образованию ледяных кристаллов в атмосфере.

Ранее заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле Московского физико-технического института Михаил Криницкий объяснял, что такое атмосферное явление возможно благодаря сочетанию сильных морозов, слабого ветра и высокой влажности.

Накануне жители столицы заметили в небе над городом другое редкое явление — солнечное гало.