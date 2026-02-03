Реклама

В России назвали самых довольных автовладельцев

Опрос выявил высокий уровень удовлетворенности электрокарами их владельцами
Марина Аверкина

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Российские обладатели электромобилей довольны своими машинами гораздо больше, чем владельцы других машин. Об этом пишет ТАСС, изучив результаты опроса Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ). В нем приняли участие 1,6 тысячи человек из 78 регионов России.

Более 80 процентов владельцев электромобилей и примерно 90 процентов собственников гибридов приобрели их в течение последних трех лет. Эксперты связали эти показатели с активным развитием зарядной инфраструктуры, мерами государственной поддержки и расширением модельного ряда.

Около 70 процентов владельцев электрокаров заявили о высокой степени удовлетворенности своим транспортным средством. Среди владельцев гибридов уровень удовлетворения оказался чуть более 40 процентов, а среди владельцев автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) — только 30 процентов.

Исследователи отметили, что многие автомобилисты собираются перейти на электротранспорт. Повышенный интерес к такому виду машин выявлен не только среди нынешних владельцев электрокаров, но и среди владельцев других типов автотранспорта или тех россиян, которые только собираются приобретать свой первый автомобиль.

Обладатели электрокаров в качестве следующей машины рассматривают исключительно электромобиль. Около половины владельцев гибридов и автомобилей с ДВС также планируют в перспективе перейти на электротранспорт. Чуть менее половины опрошенных граждан без личного автомобиля готовы сделать выбор в пользу электромобиля или гибрида.

Главной проблемой для роста числа электрокаров в стране опрошенные назвали отсутствие возможности зарядки по месту жительства. Выяснилось, что почти половина владельцев «электричек» чаще всего заряжают автомобиль дома. Кроме того, опрошенные указали, что высокая стоимость и нехватка зарядных станций в стране также останавливают их от перехода на электротранспорт.

Ранее стало известно, что в России начали изымать автономера серии АМР.

