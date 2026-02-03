В России назвали самых довольных автовладельцев

Опрос выявил высокий уровень удовлетворенности электрокарами их владельцами

Российские обладатели электромобилей довольны своими машинами гораздо больше, чем владельцы других машин. Об этом пишет ТАСС, изучив результаты опроса Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ). В нем приняли участие 1,6 тысячи человек из 78 регионов России.

Более 80 процентов владельцев электромобилей и примерно 90 процентов собственников гибридов приобрели их в течение последних трех лет. Эксперты связали эти показатели с активным развитием зарядной инфраструктуры, мерами государственной поддержки и расширением модельного ряда.

Около 70 процентов владельцев электрокаров заявили о высокой степени удовлетворенности своим транспортным средством. Среди владельцев гибридов уровень удовлетворения оказался чуть более 40 процентов, а среди владельцев автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) — только 30 процентов.

Исследователи отметили, что многие автомобилисты собираются перейти на электротранспорт. Повышенный интерес к такому виду машин выявлен не только среди нынешних владельцев электрокаров, но и среди владельцев других типов автотранспорта или тех россиян, которые только собираются приобретать свой первый автомобиль.

Обладатели электрокаров в качестве следующей машины рассматривают исключительно электромобиль. Около половины владельцев гибридов и автомобилей с ДВС также планируют в перспективе перейти на электротранспорт. Чуть менее половины опрошенных граждан без личного автомобиля готовы сделать выбор в пользу электромобиля или гибрида.

Главной проблемой для роста числа электрокаров в стране опрошенные назвали отсутствие возможности зарядки по месту жительства. Выяснилось, что почти половина владельцев «электричек» чаще всего заряжают автомобиль дома. Кроме того, опрошенные указали, что высокая стоимость и нехватка зарядных станций в стране также останавливают их от перехода на электротранспорт.

