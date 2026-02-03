В России отреагировали на информацию о плане военного ответа Украины, США и Европы

Картаполов назвал информацию о плане по военному ответу России попыткой давления

Депутат Госдумы Андрей Картаполов назвал информацию о якобы согласованном плане по военному ответу Украины, США и Европы России попыткой давления на Москву. Об этом председатель комитета нижней палаты парламента по обороне заявил в беседе с «Газетой.ру».

Ранее агентство Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщило, что соглашение предполагает скоординированный военный ответ со стороны на случай постоянных нарушений Россией будущего соглашения о прекращении огня.

Комментируя эти данные, Картаполов подчеркнул, что мирное соглашение еще не подписано, поэтому не стоит говорить о документах, содержание которых никому не известно. «Во-вторых, подобные публикации — это традиционная попытка оказать давление на Россию, чтобы заставить нас делать то, чего мы не хотим», — сказал он, отметив, что описанные условия не устроят Москву.

Депутат также не исключил, что подобные новости — попытка Киева выглядеть лучше на фоне поражений.

1 февраля стало известно, что трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби перенесли после встречи российской и американской сторон. Официально причины изменения сроков не уточнялись.