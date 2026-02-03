Реклама

Россия
14:53, 3 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на соглашение Запада и Украины по военному ответу

Депутат Журова: На Россию навешивают ярлык, что она кому-то угрожает
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Россия еще не видела никакого соглашения о перемирии, однако на нее уже пытаются навесить ярлык, якобы она хочет что-то нарушить, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Украина и ее западные партнеры согласовали многоуровневый план обеспечения соблюдения любого соглашения о прекращении огня с Россией. Соглашение предполагает скоординированный военный ответ со стороны Соединенных Штатов и европейских стран на случай постоянных нарушений Россией будущего соглашения о прекращении огня.

«Они уже запугивают нас, а мы еще даже не видели, что мы должны такое нарушить, по их гипотетическому мнению. Сразу же нам навешивают ярлык, что мы что-то должны нарушить, идет негативная информация», — прокомментировала депутат.

Журова отметила, что пока нет реального соглашения и непонятны гарантии безопасности Украине, которые также необходимо согласовать с Россией. Она добавила, что скоро состоится очередной раунд переговоров, где все это будет обсуждаться, и Россия свое слово в вопросе об урегулировании конфликта до конца еще не сказала.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Евросоюз (ЕС) не может выступать в роли наблюдателя при возможном прекращении огня на Украине, поскольку является стороной конфликта. Он подчеркнул, что с учетом «подрывной роли» и «катастрофического опыта» ЕС за последние годы говорить о его гарантийной или наблюдательной роли не приходится.

