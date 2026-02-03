В России предложили восстановить смертную казнь

Депутат Миронов предложил восстановить в России смертную казнь

Смертную казнь для террористов и педофилов необходимо восстановить в России. К таким действиям призвал депутат Госдумы Сергей Миронов, чьи слова приводит ТАСС.

«Абсолютно убежден: нужно восстанавливать смертную казнь для террористов и педофилов. За те чудовищные преступления, которые они совершают, им не должно быть места на этом свете», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что в России с 1990-х годов действует мораторий на смертную казнь, который Москва ввела по требованию Совета Европы. Миронов считает, что никаких правовых и моральных оснований для сохранения моратория на данный момент нет.

В конце января стало известно о пропаже девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге. Перед исчезновением он сел в машину Петра Жилкина около гипермаркета на Таллинском шоссе. Авто нашли у дома в деревне в Ленинградской области, а его владельца задержали. На допросе мужчина сознался в расправе над ребенком и указал место его утопления — сейчас там проводятся следственные действия.