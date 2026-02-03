В России проверят продавцов товаров с символикой педофила Эпштейна

Wildberries проверит продавцов товаров с символикой педофила Эпштейна

Продавцов товаров с символикой, отсылающей к личности финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, проверят на законность торговли в России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Wildberries.

На популярных российских маркетплейсах появились копия свитера, который часто носил бизнесмен, а также различные вещи с его фотографиями. При этом на некоторых карточках товаров есть надпись «Кофта для тела — приглашение для души. Остров ждет», отсылающая к скандальному острову Little St. James в Карибском море, на котором проходили вечеринки Эпштейна.

По словам представителей Wildberries, на данный момент проводится проверка соответствия упомянутых товаров всем нормам законодательства России и стран присутствия, а также правилам площадки. Отмечается, что указанные карточки товаров были созданы недавно и уже обнаружены и заблокированы.

«Маркетплейс исходит из принципа добропорядочности продавцов (...) Проверка продолжается, и если в процессе обнаружатся другие карточки с нарушениями, они также будут немедленно скрыты с витрины», — говорится в заявлении пресс-службы компании.

20 ноября 2025 года президент США Дональд Трамп на фоне требований демократов и республиканцев подписал указ о публикации всех файлов по делу Эпштейна. В конце декабря американский Минюст начал рассекречивание тысячи документов, однако около 550 страниц из них оказались полностью закрашены черным цветом.