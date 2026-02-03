Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:51, 3 февраля 2026ЦенностиЭксклюзив

В России проверят продавцов товаров с символикой педофила Эпштейна

Wildberries проверит продавцов товаров с символикой педофила Эпштейна
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Uma Sanghvi / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Продавцов товаров с символикой, отсылающей к личности финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, проверят на законность торговли в России. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Wildberries.

На популярных российских маркетплейсах появились копия свитера, который часто носил бизнесмен, а также различные вещи с его фотографиями. При этом на некоторых карточках товаров есть надпись «Кофта для тела — приглашение для души. Остров ждет», отсылающая к скандальному острову Little St. James в Карибском море, на котором проходили вечеринки Эпштейна.

Материалы по теме:
«Убирайтесь к черту!» США охватили массовые протесты из-за арестов нелегальных мигрантов. Самые яркие кадры из бунтующей Миннесоты
«Убирайтесь к черту!»США охватили массовые протесты из-за арестов нелегальных мигрантов. Самые яркие кадры из бунтующей Миннесоты
30 января 2026
Девушки из Одессы, выгоды Евромайдана и связи с Зеленским. Какие интересы были у педофила-миллиардера Эпштейна на Украине?
Девушки из Одессы, выгоды Евромайдана и связи с Зеленским.Какие интересы были у педофила-миллиардера Эпштейна на Украине?
Сегодня

По словам представителей Wildberries, на данный момент проводится проверка соответствия упомянутых товаров всем нормам законодательства России и стран присутствия, а также правилам площадки. Отмечается, что указанные карточки товаров были созданы недавно и уже обнаружены и заблокированы.

«Маркетплейс исходит из принципа добропорядочности продавцов (...) Проверка продолжается, и если в процессе обнаружатся другие карточки с нарушениями, они также будут немедленно скрыты с витрины», — говорится в заявлении пресс-службы компании.

20 ноября 2025 года президент США Дональд Трамп на фоне требований демократов и республиканцев подписал указ о публикации всех файлов по делу Эпштейна. В конце декабря американский Минюст начал рассекречивание тысячи документов, однако около 550 страниц из них оказались полностью закрашены черным цветом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они будут увиливать». Трамп заявил о согласии Индии не покупать российскую нефть. Как она может обойти эту сделку?

    Искусственный интеллект создал собственную религию и тайный язык

    Россияне стали «убивать» технику в новых домах

    Политолог назвала последствия энергетического перемирия для украинцев

    Российская фигуристка рассказала о сбывшейся в Северной Корее мечте

    Соседи рассказали о сбросившей детей с 16 этажа матери из Ленобласти

    Выяснились подробности о первой модели марки Jeland для России

    Бывшая жена популярного российского юмориста описала развод словами «думала, что сдохну»

    «АвтоВАЗ» начал продажи модернизированной версии седана Lada Vesta

    Перспективы укрепления доллара к рублю оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok