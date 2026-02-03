В России высказались о технической подготовке разговора Путина и Макрона

Депутат Чепа: Техническая подготовка беседы президентов не может быть быстрой

Любой разговор или физическая встреча между главами государств требует определенной проработки, и для службы безопасности это не быстрый вопрос, рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подготовка к контактам с президентом России Владимиром Путиным ведется на техническом уровне. По его словам, параллельно по этому поводу проходят консультации с другими европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Если это только разговор, то мы понимаем, что важны конфиденциальность и подготовка вопросов. Поэтому нужна техническая подготовка на всех уровнях. Президенты не встречаются просто так. Тем более, если будут обсуждаться сложные вопросы. Идет большая техническая проработка», — объяснил Чепа.

Депутат также отметил, что если бы разговор между Макроном и президентом Владимиром Путиным состоялся в России, тогда технические вопросы были бы улажены быстрее. Он добавил, что у России есть большой опыт по проведению встреч на высоком уровне, а также напомнил об опыте в Анкоридже, когда встреча российского лидера и президента США была проведена в кратчайшие сроки с должным уровнем обеспечения безопасности.

6 января французский лидер сообщил, что намерен провести разговор с Путиным. По его словам, переговоры должны состояться в краткосрочной перспективе.