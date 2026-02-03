Реклама

13:31, 3 февраля 2026

В российском регионе сообщили о смерти 21-летнего бойца СВО

Власти Ивановской области сообщили о смерти на СВО 21-летнего бойца
Алан Босиков
Власти Ивановской области сообщили о смерти на СВО 21-летнего бойца. Некролог опубликован на портале областного правительства.

Речь идет о Павле Катаеве 2005 года рождения. В пресс-службе правительства региона отметили, что он проявил мужество и героизм в зоне СВО.

Также региональное правительство сообщило о смерти еще двух солдат. Соболезнования их близким выразил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Ранее стало известно о смерти 18-летнего бойца СВО Виталия Свистунова. Военнослужащий родился в 2007 году и воспитывался бабушкой.

