Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС изолировал себя от крупнейших мировых игроков

Неудачная политика Брюсселя привела к тому, что Европейский союз (ЕС) изолировал себя от крупнейших мировых игроков. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время выступления в Торговой палате Таиланда в Бангкоке, трансляция доступна на YouTube-канале политика.

«В настоящее время премьер-министр Венгрии [Виктор Орбан] — единственный европейский лидер, который одновременно поддерживает хорошие отношения с президентами США, России, Китая и Турции», — отметил Сийярто.

По словам дипломата, Венгрия в период формирования нового миропорядка старается поддерживать отношения с четырьмя «центрами власти» и у нее это успешно получается. Стратегия венгерского правительства заключается в том, чтобы эти страны были заинтересованы в успехе Венгрии или, по крайней мере, не были заинтересованы в ее провале.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт намерен избежать выполнения запрета ЕС на поставки российского газа. Он обратил внимание, что власти Евросоюза не имели права запрещать странам-членам объединения покупать газ из России, поскольку у всех членов ЕС есть право на реализацию собственной энергетической политики.