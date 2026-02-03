Реклама

15:34, 3 февраля 2026Забота о себе

Врач оценил вред вчерашней еды

Диетолог Бурлаков: Вчерашняя еда не приводит к системному воспалению и геморрою
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Александр Бурлаков прокомментировал утверждение о том, что каждый день необходимо готовить свежую еду. Вред вчерашних блюд он оценил в Telegram-канале.

По словам Бурлакова, в рекомендациях профильных медицинских сообществ по пищевой безопасности сказано, что при хранении еды в холодильнике при температуре менее +4°C употреблять ее можно на протяжении трех-четырех дней.

«Клинические и эпидемиологические данные не показывают вреда вчерашней еды как таковой. Рекомендации касаются температуры и гигиены, а не обязательного приготовления каждый день», — написал врач. Бурлаков также заверил, что вчерашняя еда не приводит к системному воспалению в организме, геморрою и другим заболеваниям.

Ранее диетолог Николь Эндрюс оценила эффективность противораковых диет. Так, она призвала не ждать исцеления от продуктов питания.

