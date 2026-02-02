Реклама

ВСУ защитили от мобилизации приближенных к офису Зеленского

РИА Новости: ВСУ дали бронь от мобилизации «черным» политтехнологам Ермака
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили освободить от военной службы «черных» политтехнологов Андрея Ермака, бывшего руководителя офиса президента страны Владимира Зеленского. Детали в беседе с РИА Новости раскрыли представители силовых структур.

Как уточняется, бронь от мобилизации политтехнологи получили еще в прошлом году. Речь идет о Владимире Петрове и Сергее Иванове, уточнил собеседник издания.

Кроме того, под защитой от прохождения военной службы также оказался директор информационного ресурса «Исландия» Павел Немерюк. Как рассказали в силовых структурах, он продвигал тезисы, которые оправдывали принудительную мобилизацию на Украине.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский утвердил закон, согласно которому на территории Украины продлевается действие всеобщей мобилизации и военного положения.

До этого депутат и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко заявил, что «молодежный контракт» с ВСУ может быть поводом для дальнейшей мобилизации. По его словам, лица в возрасте от 18 до 24 лет, завершившие добровольный контракт, в автоматическом режиме становятся военнообязанными и подлежат призыву.

