Задержание напавшего на российскую гимназию подростка попало на видео

В Уфе на видео попало задержание подростка, напавшего на гимназию. Ролик публикует Telegram-канал «112».
На кадрах видео сотрудники правоохранительных органов выводят задержанного из здания школы.
Задержанный юноша не так давно перевелся в гимназию и не смог найти общий язык со сверстниками.
Школьник вел свой канал в Telegram, где жаловался на давление учителей и непонимание одноклассников. Также юноша заявил, что разочаровался в жизни и ему не остается ничего, кроме как сделать что-то плохое.
Нападение на гимназию № 16 в Уфе произошло ранее 3 февраля. Напавшим оказался ученик девятого класса. Он выстрелил в учителя.
Ранее сообщалось, что напавший на российскую школу подросток записывал разговоры одноклассников и учителей.