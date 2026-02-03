Реклама

Захарова дала совет Клинтонам перед выступлением в конгрессе по делу Эпштейна

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение бывшего президент Соединенных Штатов Билла Клинтона и его жены, экс-госсекретаря Хиллари Клинтон выступить перед Конгрессом США с показаниями по делу осужденного финансиста-педофила Джефри Эпштейна, предложив им подготовить презентацию. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Захарова также в шуточной форме выразила надежду, что презентация перейдет в реконструкцию. «Надеюсь, с презентацией, переходящей в реконструкцию», — написала дипломат.

Ранее Клинтоны согласились дать показания комитету палаты представителей США по надзору по делу Эпштейна. До этого бывшие американские лидеры отказывались давать показания. В открытом письме супруги заявили, что требование дачи ими показаний в суде является преследованием по политическим мотивам и «юридически неисполнимо».

После этого комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору и подотчетности проголосовал за привлечение Клинтонов за неуважение и неявку на допрос после выдачи повесток в рамках расследования дела Эпштейна.

