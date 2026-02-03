Реклама

Захарова напомнила послу ЕС в Киеве о страданиях детей Донбасса

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Послу Европейского союза (ЕС) в Киеве Катерине Матерновой следует помнить о страданиях детей Донбасса из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат приложила к публикации фотографию Матерновой, которая ночевала в ванной из-за «массированной атаки».

Захарова напомнила, что жители Донбасса были вынуждены годами прятаться от атак ВСУ в подвалах, отправляться за едой под обстрелами, рискуя жизнью.

«Катерине Матерновой не удалось передать весь ужас жизни под бомбежками, в том числе по причине слишком комфортной обстановки и чересчур злобной мины», — написала Захарова.

Ранее послы ЕС не смогли договориться о кредите в размере 90 миллиардов евро для финансирования обороны Украины. Кроме того, в Евросоюзе не смогли согласовать позиции по доступу Великобритании и других стран, не входящих в ЕС, к сделкам по закупкам, финансируемым за счет кредита.

