Зеленский поручил разработать новый план обороны Украины. Что это значит?

Зеленский утвердил структуру нового плана украинской обороны

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил структуру плана обороны страны и поручил в соответствии с этим разработать новый документ. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

В документе также говорится, что утратившими силу признаются указ президента от 3 марта 2020 года «О структуре обороны Украины», а также два документа, помеченные как «для служебного пользования».

Разработкой нового плана обороны должны заняться Кабинет министров Украины с участием Службы безопасности, Службы внешней разведки и Национального банка страны. Документ внесут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны республики (СНБО). Сроки подготовки и другие подробности плана не обозначаются.

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

О необходимости создания нового документа Зеленский говорил еще в ноябре 2025 года. Тогда он отмечал, что пора менять базовые документы по обороне Украины. «Ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами», — объяснял Зеленский.

В России сочли приказ попыткой Зеленского укрепить положение

Член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Зеленский сейчас не является легитимным руководителем страны, и в Конституции Украины не сказано, что президент при объявлении военного положения продолжает свои полномочия.

«Он решил план обороны страны подписать уже в новом качестве, чтобы как-то подкрепить себя вот этим документом в том, что он президент и может подписывать какие-то бумаги», — сказал парламентарий. Он также допустил, что украинский лидер таким образом может готовиться и к подписанию документов на переговорах с Россией.

Прошлый план обороны Украины секретно разрабатывался два года

В 2021 году СНБО утвердил план обороны Украины. Алексей Данилов, занимавший тогда пост Секретаря Совета, рассказал, что большой документ, над которым работали совершенно секретно, разрабатывался два года. «Был утвержден впервые в истории современной Украины План обороны Украины. Который четко дает ответы на те вызовы, которые сегодня есть перед нашим государством», — говорил он.

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Отвечая на вопросы журналистов, упоминаются ли в плане Донбасс и Крым, он заявил, что «там есть все соответствующие вопросы». «Я не могу разглашать все, что там есть, но все, что касается нашей страны, мы сегодня имеем четкий план согласованного взаимодействия между всеми органами», — сообщал Данилов.