В России объяснили утверждение Зеленским структуры нового плана обороны Украины

Депутат Колесник: Новым планом обороны Украины Зеленский хочет укрепить власть

Утверждая структуру нового плана обороны Украины, президент Владимир Зеленский пытается легитимизировать свою власть в стране и подготовиться к грядущим переговорам с Россией, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать новый план обороны страны. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

Колесник напомнил, что президентский срок Зеленского закончился, при этом в Конституции Украины не сказано, что глава страны при объявлении военного положения может продолжать свои полномочия. По его мнению, план обороны Украины был им подписан для того, чтобы подкрепить этим документом свой статус главы.

«Я думаю, что вот такой подписью он пытается как-то подкрепить свой статус, показать, что он легитимный и может подписывать какие-то бумаги. В общем, работает на себя, опять спасает свою шкуру. Все кадровые перестановки делаются для того, чтобы Зеленский все-таки сохранил власть в своих руках», — прокомментировал парламентарий.

Ранее Зеленский обвинил Россию в нарушении энергетического перемирия, которое завершилось 1 февраля, после того, как Россия в ночь на 3 февраля нанесла массированный удар по стране. До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что формальное соглашение между Россией и Украиной о ненанесении ударов по объектам энергетики будет действовать до 1 февраля.