Зеленский признал необходимость искать диалог с Россией

Зеленский: Украина не собирается сдаваться, но нужно искать диалог с Россией

Украина не собирается сдаваться, но ей нужно искать диалог с Россией. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Наша группа знает и от меня также, что надо искать диалог, но сдаваться никто не собирается», — сказал он.

Глава государства отметил, что будет на связи с украинской делегацией во время переговоров в Абу-Даби. Он отметил, что на переговорах рассчитывает узнать, на какие компромиссы готова пойти российская сторона.

Ранее Зеленский сообщил, что Киев скорректирует работу переговорной группы после массированного удара по украинской энергетике. Он также обвинил Россию в намерении уничтожить Украину и продолжать боевые действия.