Жители Петербурга пожаловались на «писающие» конфорки

Жильцы одного из домов в Петербурге пожаловались на «писающие» водой газовые конфорки. Внимание на ситуацию обратила «Фонтанка».
Речь идет о доме, расположенном в Красногвардейском районе по адресу улица Пугачева, 9. На записи, сделанной его жителем, можно увидеть, как из газовой конфорки тонкой струей брызжет вода.
По информации источника, вода в конфорки попала из-за соседей, которые решили самостоятельно подключить газовую колонку, однако перепутали трубы. Позднее приехавшие на вызов сотрудники аварийной газовой службы слили воду из системы и вернули в квартиры газ.
Жители деревни под Ачинском пожаловались, что у них из кранов в домах льется нефть.