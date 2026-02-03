Жители Петербурга пожаловались на «писающие» конфорки

В Петербурге из газовых конфорок в жилом доме брызнула вода

Жильцы одного из домов в Петербурге пожаловались на «писающие» водой газовые конфорки. Внимание на ситуацию обратила «Фонтанка».

Речь идет о доме, расположенном в Красногвардейском районе по адресу улица Пугачева, 9. На записи, сделанной его жителем, можно увидеть, как из газовой конфорки тонкой струей брызжет вода.

По информации источника, вода в конфорки попала из-за соседей, которые решили самостоятельно подключить газовую колонку, однако перепутали трубы. Позднее приехавшие на вызов сотрудники аварийной газовой службы слили воду из системы и вернули в квартиры газ.

Жители деревни под Ачинском пожаловались, что у них из кранов в домах льется нефть.