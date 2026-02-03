Реклама

Экономика
18:09, 3 февраля 2026Экономика

Жители российского города остались без воды из-за аварии

Жители Кизела остались без воды из-за аварии на трубопроводе
Александра Качан (Редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Жители города Кизел Пермского края остались без воды из-за аварии на магистральном трубопроводе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в Telegram.

Прорыв на сетях произошел 3 февраля. После этого была приостановлена подача ресурса в жилые дома и социальные объекты.

Специалисты работают над устранением неполадок, жители были переключены на резервную линию водовода. Подача воды осуществляется по графику.

Прокуратура пообещала провести проверку по факту произошедшего и дать оценку действиям ответственных лиц и ресурсоснабжающей организации.

Ранее жители 32 домов в Пензе остались без горячей воды и отопления 24-градусный мороз.

