Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:00, 3 февраля 2026Из жизни

Знаменитого бодибилдера не стало в 26 лет

Известный китайский бодибилдер Би Цзяци умер в 26 лет во сне
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: MDV Edwards / Shutterstock / Fotodom

В Китае не стало известного бодибилдера, который в начале января пожаловался, что его голова «пухнет как паровая булочка». Об этом сообщает Mothership.

Би Цзяци из города Нинбо, провинция Чжэцзян, рассказывал на своих страницах в социальных сетях о тяжелой атлетике, находился на пике популярности и недавно купил новый дом. В последнее время молодой атлет готовился к соревнованиям и интенсивно занимался. При этом незадолго до смерти он говорил, что чувствует себя не очень хорошо и сравнил свою голову с раздувшейся паровой булочкой бао.

Перед случившимся он устроил праздничную вечеринку с друзьями. Подписчики обратили внимание, что Цзяци плохо выглядел, а во время игры в маджонг с приятелями его губы были фиолетовыми, а вены на шее стали очень заметны. Вскоре у него случился приступ во сне. Спасти Цзяци не удалось. Ему было 26 лет.

Материалы по теме:
«И как никто не погиб?» Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
«И как никто не погиб?»Как снимали самый опасный фильм, в котором сотни львов чуть не лишили лица будущую жену Бандераса
11 января 2023
Какая нелепая смерть Самые яркие кандидаты на премию Дарвина
Какая нелепая смертьСамые яркие кандидаты на премию Дарвина
7 апреля 2017

Поклонники бодибилдера предположили, что в последнее время он страдал от гипоксии, однако из-за интенсивных тренировок не замечал этого. Врачи пока не назвали официальную причину смерти Цзяци.

Ранее в Китае восьмикратного чемпиона страны по бодибилдингу Ван Куня не стало в 30 лет. Незадолго до этого атлет рассказывал, что 10 лет вел монашеский образ жизни ради побед на соревнованиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о крайне сложной ситуации в российском регионе из-за ВСУ

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    МВД раскрыло хищения более чем на один миллиард рублей на выплатах инвалидам

    Мужчина попал за решетку из-за секса с пылесосом

    У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение

    В Калининграде начнут собирать премиум-внедорожники из Китая

    ВСУ бросились бежать в Сумской области

    Российский тревел-блогер объяснил популярность Южной Африки у соотечественников

    Европа нарастила закупки российского газа вопреки планам по отказу от него

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok