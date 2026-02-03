Знаменитого бодибилдера не стало в 26 лет

Известный китайский бодибилдер Би Цзяци умер в 26 лет во сне

В Китае не стало известного бодибилдера, который в начале января пожаловался, что его голова «пухнет как паровая булочка». Об этом сообщает Mothership.

Би Цзяци из города Нинбо, провинция Чжэцзян, рассказывал на своих страницах в социальных сетях о тяжелой атлетике, находился на пике популярности и недавно купил новый дом. В последнее время молодой атлет готовился к соревнованиям и интенсивно занимался. При этом незадолго до смерти он говорил, что чувствует себя не очень хорошо и сравнил свою голову с раздувшейся паровой булочкой бао.

Перед случившимся он устроил праздничную вечеринку с друзьями. Подписчики обратили внимание, что Цзяци плохо выглядел, а во время игры в маджонг с приятелями его губы были фиолетовыми, а вены на шее стали очень заметны. Вскоре у него случился приступ во сне. Спасти Цзяци не удалось. Ему было 26 лет.

Поклонники бодибилдера предположили, что в последнее время он страдал от гипоксии, однако из-за интенсивных тренировок не замечал этого. Врачи пока не назвали официальную причину смерти Цзяци.

Ранее в Китае восьмикратного чемпиона страны по бодибилдингу Ван Куня не стало в 30 лет. Незадолго до этого атлет рассказывал, что 10 лет вел монашеский образ жизни ради побед на соревнованиях.