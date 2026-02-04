Адвокат защищал брата владельца «сауны смерти» благодарностями и медалями

Владельца сауны в Прокопьевске и его брата арестовали после гибели 5 подростков

Суд отправил под стражу владельца частной сауны в Прокопьевске (Кемеровская область) и его брата после пожара, жертвами которого стали пятеро подростков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Павел и Алексей Долгачевы пробудут в СИЗО до 31 января. Защита первого из них намерена обжаловать это решение — его адвокат представил суду благодарности и медали своего подзащитного.

Ранее на допросе Алексей назвал себя единственным руководителем комплекса. Он опроверг информацию о том, что его брат Павел фактически выполнял роль директора. Сейчас им обоим, а также администратору, предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ. Следствие полагает, что индивидуальные предприниматели незаконно открыли в помещении на улице Кубанской в Прокопьевске сауну, не обеспечив ее средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами.

Подростки собрались в частной сауне Прокопьевска 31 января, чтобы отметить сразу три дня рождения. Молодые люди учились в физкультурном техникуме.

