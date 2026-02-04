Американский баскетболист назвал любимое русское блюдо

Американский баскетболист Хантер назвал борщ любимым русским блюдом

Американский нападающий клуба «Локомотив-Кубань» Винс Хантер назвал любимое русское блюдо. Его слова приводит «Гудок».

Баскетболист заявил, что ему очень нравится борщ, и он может есть его ежедневно. Хантер добавил, что после пяти лет жизни в России страна не перестает его восхищать, однако русский язык он выучить не смог.

Хантер играет за «Локомотив-Кубань» с 2025 года. До этого он выступал за казанский УНИКС и петербургский «Зенит».

Ранее аргентинский волейболист «Зенит-Казань» Сантьяго Данани назвал два любимых русских блюда. Спортсмен выделил сырники и чебуреки.