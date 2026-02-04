Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
07:51, 4 февраля 2026Спорт

Американский баскетболист назвал любимое русское блюдо

Американский баскетболист Хантер назвал борщ любимым русским блюдом
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Американский нападающий клуба «Локомотив-Кубань» Винс Хантер назвал любимое русское блюдо. Его слова приводит «Гудок».

Баскетболист заявил, что ему очень нравится борщ, и он может есть его ежедневно. Хантер добавил, что после пяти лет жизни в России страна не перестает его восхищать, однако русский язык он выучить не смог.

Хантер играет за «Локомотив-Кубань» с 2025 года. До этого он выступал за казанский УНИКС и петербургский «Зенит».

Ранее аргентинский волейболист «Зенит-Казань» Сантьяго Данани назвал два любимых русских блюда. Спортсмен выделил сырники и чебуреки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Путин сдержал свое слово». Трамп отреагировал на удары России по энергетике Украины и опроверг обвинения Зеленского

    Рассекречен план ввода западных войск на Украину

    В мире обсуждают новости о здоровье Шумахера. Что с ним происходит на самом деле?

    В США указали на главную особенность переговоров по Украине в Абу-Даби

    Россиянам назвали среднюю цену фитнес-браслета и умных часов

    ВС России начали применять новый противодроновый ППЗРК

    Российские войска уничтожили обстреливавшую Белгород западную установку

    Константинов посоветовал генсеку ООН позвонить в Крым

    Колумбия расширила обмен разведданными с одной страной

    73-летняя эскортница рассказала о сексуальной фантазии с участием известных политиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok