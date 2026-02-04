Реклама

06:01, 6 февраля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Боеспособность частей ВСУ за четыре года боев оценили

Военный аналитик Киселев: Мобилизация — абсолютный приоритет для властей Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВручение повесток на улице: главное

Фото: Andriy Andriyenko / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Принудительная мобилизация на Украине работает, несмотря на протесты общества и усталость граждан от продолжающихся боевых действий. Об в этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный аналитик, полковник в отставке Виталий Киселев.

По его словам, призыв новобранцев в Вооруженные силы Украины (ВСУ) — абсолютный приоритет для властей страны.

«Призывают все больше молодежи, часть идет по контракту добровольно — в том числе из-за тяжелой экономической ситуации. Мужчины пытаются находить возможности содержать семьи», — сказал Киселев.

При этом эксперт также уточнил: снижение боеспособности украинских частей, особенно штурмовых, — объективный факт. Подавляющее большинство рекрутов, по его мнению, плохо мотивированы и подготовлены для боевых действий.

«Силовые облавы никуда не делись: ТЦК часто блокируют деревни и предприятия для тотальных проверок и задержаний. (...) Но людской ресурс Украины пока далек от полного исчерпания», — заключил аналитик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, согласно которому на территории страны продлевается действие всеобщей мобилизации и военного положения.

До этого депутат и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко заявил, что «молодежный контракт» с ВСУ может быть поводом для дальнейшей мобилизации. По его словам, лица в возрасте от 18 до 24 лет, завершившие добровольный контракт, в автоматическом режиме становятся военнообязанными и подлежат призыву.

