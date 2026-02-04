Более 10 сильных вспышек за день произошли на Солнце

ИПГ: На Солнце зафиксировали 12 вспышек класса M и X

За вторник, 3 февраля, на Солнце произошло более 10 сильных вспышек. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики, пишет ТАСС.

Первую вспышку зафиксировали почти сразу после полуночи, а последнюю — около 21:00 по московскому времени.

Всего на звезде произошло 12 вспышек. 11 из них присвоили класс М, а одной — высший класс X. Все они были зафиксированы в активной области 4366.

Ранее на Земле прошла магнитная буря, значения которой практически достигли экстремального уровня G5 — максимальное значение колебаний составило G4.7. Из-за сильнейшей магнитной бури полярные сияния могли увидеть даже жители Центральной России и южных регионов.