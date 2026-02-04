Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:49, 4 февраля 2026Силовые структуры

Бывшего управделами российского губернатора оставили в СИЗО

В Москве суд оставил в СИЗО экс-управделами губернатора Челябинской области
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы о содержании бывшего управделами губернатора и правительства Челябинской области Романа Менжинского под стражей до 23 марта 2026 года. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Менжинский обвиняется по статье о превышении должностных полномочий.

По данным следствия, вместе с ним в этом деле фигурантом является его бывший начальник — экс-вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов, а также бывший коллега — министр имущества области Эльдар Белоусов.

Известно, что фигуранты попали под следствие из-за нарушений при строительстве и вводе в эксплуатацию оздоровительного комплекса в Сосновском районе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взрыв и многометровый огненный гриб на железной дороге в российском городе сняли на видео

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Обвиненный в терроризме депутат Рады пообещал открыть в Крыму четыре центра в свою честь

    Первый день переговоров по Украине в Абу-Даби завершился

    В европейской стране решили закупить оборудование для АЭС в России

    GAC раскрыл детали о новом кроссовере для России

    Звезда КВН рассказал о поведении Эрнста за кулисами телеигры

    Карпину предложили уехать в Эстонию

    В России отреагировали на план Трампа по вступлению Украины в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok