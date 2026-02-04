Бывшего управделами российского губернатора оставили в СИЗО

В Москве суд оставил в СИЗО экс-управделами губернатора Челябинской области

Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы о содержании бывшего управделами губернатора и правительства Челябинской области Романа Менжинского под стражей до 23 марта 2026 года. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Менжинский обвиняется по статье о превышении должностных полномочий.

По данным следствия, вместе с ним в этом деле фигурантом является его бывший начальник — экс-вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов, а также бывший коллега — министр имущества области Эльдар Белоусов.

Известно, что фигуранты попали под следствие из-за нарушений при строительстве и вводе в эксплуатацию оздоровительного комплекса в Сосновском районе.

