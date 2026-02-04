Реклама

Наука и техника
07:30, 4 февраля 2026Наука и техника

Android-смартфоны скопируют функцию iPhone 17

Смартфоны Oppo и Huawei получат квадратную селфи-камеру iPhone 17
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Китайские компании адаптируют востребованную функцию iPhone 17. Об этом сообщает издание Android Authority со ссылкой на известного инсайдера Digital Chat Station.

Журналисты медиа напомнили, что вышедшие осенью смартфоны линейки iPhone 17 получили фронтальную камеру Center Stage с квадратным сенсором. По информации инсайдера Digital Chat Station, подобную камеру скоро получат смартфоны популярных китайских брендов.

Авторы объяснили, что камера с квадратным сенсором позволяет делать селфи в альбомной и портретной ориентации без физического поворота телефона. Во время съемки iPhone просто обрезает изображение. Из раскрытых инсайдером данных стало известно, что эту функцию скопируют как минимум два китайских бренда — Oppo и Huawei.

Digital Chat Station уточнил, что Oppo даже разработала более продвинутый квадратный сенсор, чем у Apple, и оснастит им свой флагманский смартфон Find X10. Huawei, напротив, добавит новую камеру в недорогой телефон Nova 16. Сроки выпуска аппаратов не раскрываются.

Ранее журналисты издания BGR объяснили, что iPhone стоят дороже Android-смартфонов из-за длительной поддержки и закрытой iOS. Они отметили, что смартфоны Apple поддерживают минимум пять лет с момента выпуска.

