Разницу в цене между смартфонами на Android и iPhone объяснили

BGR: iPhone стоят дороже Android-смартфонов из-за поддержки и закрытой iOS

Журналисты издания BGR объяснили, почему iPhone обычно стоят дороже смартфонов на Android. Материал опубликован на сайте медиа.

Авторы рассказали, что Apple создала широкую экосистему потребительских устройств. Также компания гарантирует долгосрочную поддержку гаджетов обновлениями — так, iPhone получают новые версии iOS минимум пять лет с момента выхода. Кроме того, апдейты выходят сразу для всех гаджетов, а не постепенно, как на Android.

Также разница в цене между смартфонами на Android и iOS можно объяснить тем, что операционная система (ОС) от Apple закрыта. Напротив, любой производитель смартфонов может создать свой аппарат и установить на него открытую Android и настроить ОС так, как считает нужным.

«Производители гаджетов на Android обычно конкурируют, продвигая аппаратные инновации», — заметили авторы. Также они обратили внимание, что бренды смартфонов имеют доступ к одним и тем же комплектующим. Из-за этого им приходится доказывать потребителям, что именно их продукт выгодно выделяется на фоне других устройств на той же операционной системе.

Ранее источники Morgan Stanley рассказали, что Apple ближе к весне будет вынуждена поднять цены на смартфоны из-за дефицита памяти. Ожидается, что новые iPhone будут стоить дороже старых моделей на 100 долларов (7,7 тысячи рублей).