14:27, 4 февраля 2026Забота о себе

Дерматолог объяснил связь прыщей на лбу и стресса

Дерматолог Малик: Высокий уровень кортизола может привести к прыщам
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: maxbelchenko / Shutterstock / Fotodom

Дерматолог Кунал Малик объяснил, почему из-за стресса появляются прыщи на лбу. О связи высыпаний на коже и нервного перенапряжения он поговорил с Cosmopolitan.

Как и угревая сыпь в любом другом месте, высыпания на лбу возникают, когда поры забиваются жиром, омертвевшими клетками кожи и бактериями, объяснил он. Генетика и гормоны играют в этом вопросе важную роль, однако когда человек испытывает стресс или беспокойство, уровень кортизола повышается, продолжил он.

Постоянно высокий уровень кортизола, вызванный хроническим стрессом, по словам врача, высвобождает нейропептид, известный как «вещество Р» — субстанцию, содержащуюся в нервных окончаниях кожи и сигнализирующую сальным железам о необходимости избыточной выработки кожного сала. Это может привести к закупорке пор и появлению прыщей.

Ранее дерматолог Ольга Антонова оценила вероятность развития рака кожи из-за повреждения родинки. По ее словам, травматизация невуса не является поводом для паники.

