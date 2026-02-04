Европейские военные испугались уязвимости на своих спутниках

Европейские военные заметили уязвимость эксплуатируемых ими спутников, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, большая часть спутников была запущена много лет назад и не имеет современных бортовых систем или возможностей шифрования. Тем самым спутниковые сети Европы становятся уязвимыми для вмешательства и уничтожения.
Отмечается, что у европейской разведки вызывает опасение практика «сближения» российских космических аппаратов. Особое внимание уделяется российским спутникам-ретрансляторам «Луч-1» и «Луч-2». По словам главы космического командования немецких вооруженных сил генерал-майора Михаэля Траута, оба аппарата, вероятно, задействованы для ведения радиоэлектронной разведки.
В Европе опасаются, что российские спутники могли перехватывать связь по меньшей мере с десятком ключевых спутников, работающих над континентом. Речь идет о геостационарных аппаратах гражданской, государственной и частично военной связи. В публикации говорится о том, что с момента запуска в 2023 году «Луч-2» сблизился по меньшей мере с 17 спутниками, включая аппараты оператора Intelsat.
Ранее бывший офицер армии США Станислав Крапивник заявил, что введенные компанией SpaceX контрмеры по работе системы Starlink практически никак не отразятся на России, а ударят по украинской армии.