Наука и техника
12:56, 4 февраля 2026Наука и техника

Европейские военные испугались уязвимости на своих спутниках

В Европе заявили об опасной уязвимости на своих спутниках
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom  

Европейские военные заметили уязвимость эксплуатируемых ими спутников, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, большая часть спутников была запущена много лет назад и не имеет современных бортовых систем или возможностей шифрования. Тем самым спутниковые сети Европы становятся уязвимыми для вмешательства и уничтожения.

Отмечается, что у европейской разведки вызывает опасение практика «сближения» российских космических аппаратов. Особое внимание уделяется российским спутникам-ретрансляторам «Луч-1» и «Луч-2». По словам главы космического командования немецких вооруженных сил генерал-майора Михаэля Траута, оба аппарата, вероятно, задействованы для ведения радиоэлектронной разведки.

В Европе опасаются, что российские спутники могли перехватывать связь по меньшей мере с десятком ключевых спутников, работающих над континентом. Речь идет о геостационарных аппаратах гражданской, государственной и частично военной связи. В публикации говорится о том, что с момента запуска в 2023 году «Луч-2» сблизился по меньшей мере с 17 спутниками, включая аппараты оператора Intelsat.

Ранее бывший офицер армии США Станислав Крапивник заявил, что введенные компанией SpaceX контрмеры по работе системы Starlink практически никак не отразятся на России, а ударят по украинской армии.

