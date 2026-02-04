Физрук рассказал о разоружении напавшей с ножом на учителя школьницы

Физрук из Кодинска убедил сдаться напавшую на учителя с ножом школьницу

В Красноярском крае учитель физкультуры из школы №4 Кодинска, где накануне школьница совершила нападение с ножом, рассказал, как удалось разоружить подростка. Об этом со ссылкой на администрацию Кежемского района сообщает ТАСС.

По словам педагога, он узнал о случившемся, когда в спортзал забежали ученики и сообщили о нападении школьницы на учительницу. Физрук спокойно поговорил с девочкой и убедил ее положить нож. Школьница послушалась и аккуратно положила холодной оружие на подоконник, после чего села рядом. Уже после этого на место вызвали администрацию школы и сотрудников правоохранительных органов.

3 февраля в школе №4 вооружившаяся ножом школьница напала на учительницу и попыталась ее заколоть. Однако довести свой замысел до конца она не смогла, поскольку за женщину вступились другие ученики. В ходе потасовки ранение получила одна из учениц, которой была позже оказана медицинская помощь.