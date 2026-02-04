Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:43, 4 февраля 2026Интернет и СМИ

Малышева заявила о «чудовищном количестве сахара» в полезном на первый взгляд перекусе

Врач Малышева заявила, что фруктовые чипсы содержат большое количество сахара
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-офтальмолог Михаил Коновалов, предупредили россиян о вреде полезного на первый взгляд перекуса. В эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала, они предостерегли россиян от фруктовых чипсов.

Коновалов заявил, что в этом популярном перекусе содержится больше сахара, чем в свежих фруктах. С ним согласилась Малышева. «Главный минус [фруктовых чипсов] — чудовищное количество сахара. (...) Например, в апельсиновых чипсах в шесть раз больше сахара, чем в самом апельсине», — рассказала специалистка.

Ее соведущий добавил, что сахар повреждает стенки сосудов и приводит к образованию атеросклеротических бляшек. В результате у человека, который регулярно употребляет фруктовые чипсы, может вырасти риск инфаркта или инсульта, подчеркнул он.

Ранее Малышева в программе «Жить здорово!» предрекла одной категории людей ожирение и рак. По ее словам, проблемы грозят тем, кто поздно ложится спать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России признал тревожной ситуацию с ценами из-за НДС. Путин сделал заявление

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Замену Лолиты в качестве ведущей популярного шоу назвали ошибкой

    В Минобороны отчитались о сбитых авиационных бомбах в зоне СВО

    Минобороны отчиталось о новых ударах по энергетической инфраструктуре Украины

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    Российские войска взяли под контроль Староукраинку

    В Кремле прояснили ситуацию с закупками российской нефти Индией

    В России назвали сроки производства SJ-100 в Индии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok