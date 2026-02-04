Малышева заявила о «чудовищном количестве сахара» в полезном на первый взгляд перекусе

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-офтальмолог Михаил Коновалов, предупредили россиян о вреде полезного на первый взгляд перекуса. В эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой доступен на сайте Первого канала, они предостерегли россиян от фруктовых чипсов.

Коновалов заявил, что в этом популярном перекусе содержится больше сахара, чем в свежих фруктах. С ним согласилась Малышева. «Главный минус [фруктовых чипсов] — чудовищное количество сахара. (...) Например, в апельсиновых чипсах в шесть раз больше сахара, чем в самом апельсине», — рассказала специалистка.

Ее соведущий добавил, что сахар повреждает стенки сосудов и приводит к образованию атеросклеротических бляшек. В результате у человека, который регулярно употребляет фруктовые чипсы, может вырасти риск инфаркта или инсульта, подчеркнул он.

