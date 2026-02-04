GAC раскрыл детали о новом кроссовере для России

Китайский GAC раскрыл подробности о гибридном S7 за месяц до старта продаж

Автомобильный бренд GAC на дизайн-конференции, организованной в формате телемоста с Китаем, представил экстерьер и интерьер ожидаемой в России новинки — кроссовера S7, до начала старта продаж которого осталось около месяца. Telegram-канал «Китайские автомобили» поделился некоторыми деталями о гибриде.

Основным изменением для российского рынка стала трансформация силовой установки — S7 сменил тип гибридной системы с параллельной на последовательную. В основе — полуторалитровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 156 лошадиных сил и крутящим моментом 210 ньютон-метров. Мотор предназначен исключительно для подзарядки тяговой батареи.

На каждую ось автомобиля установлен собственный электродвигатель. Пиковая мощность переднего, доступная в течение 30 минут, составляет 82 лошадиные силы, а заднего — 41 лошадиная сила. Общая максимальная отдача силовой системы достигает 123 лошадиных сил. Именно эта цифра станет базовой для расчета транспортного налога.

Емкость аккумулятора составляет 86,6 ампер-часов (40 киловатт-часов). В китайской версии кроссовера GAC S7 используется батарея емкостью 36,3 киловатт-часа.

По словам дизайн-директора марки Ка Дана, модель создавалась «с прицелом на долгую актуальность, но без утраты эмоциональности». Он подчеркнул, что разработка S7 велась с учетом современного восприятия автомобиля даже спустя несколько лет. Именно поэтому «дизайн строится не на мимолетных трендах, а на гармонии формы и функции», отметил топ-менеджер.

